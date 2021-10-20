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Медицина Крыма может не справиться с наплывом больных коронавирусом
Иллюстрация: ВК

Медицина Крыма может не справиться с наплывом больных коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 20.10.2021

Бригад «Скорой помощи» и коек в «ковидных» госпиталях не хватит на всех заболевших.

Крым ежедневно бьет «антирекорды» по числу заболевших коронавирусом (подробнее — ЗДЕСЬ). Медики отмечают: число заболевших «ковидом» выросло в 3 раза, а количество вызовов «Скорой помощи» — в 10 раз, в сравнении с недавним сентябрем. Цифры напрягают.

На сегодня у нас нагрузка на «Скорую помощь» и первичное звено даже по сравнению с сентябрем возросла в 10 раз. Количество звонков увеличилось в 10 раз. Количество заболевших по сравнению с сентябрем увеличилось в три раза, — сообщил заместитель главы минздрава РК Антон Лясковский. — Если дальше будет распространения процесса, если не будет привито население, то может наступить коллапс. Коечный фонд не бесконечный, людские ресурсы и квалифицированные кадры тоже.

Медики уверяют: это не «страшилка». Пока тенденции к стабилизации эпидемиологической ситуации в Крыму нет, если количество заболевших продолжит расти, Республика столкнется с серьезной проблемой дефицита коечного фонда и врачей.

Медицина Крыма может не справиться с наплывом больных коронавирусом

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