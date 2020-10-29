«Медицинская реформа» может привести к снижению качества и доступности медпомощи

Рассматриваемые Государственной Думой поправки к закону «Об обязательном медицинском страховании», по мнению сенаторов, отрицательно скажутся на качестве и доступности медицинской помощи для населения и снизят финансовую устойчивость страховых медицинских организаций. Такую точку зрения озвучил заместитель председателя комитета Совета Федерации по финансовому рынку Мухарбий Ульбашев в ходе Форума лидеров страхового рынка.

Сейчас широко обсуждается вопрос серьезных изменений в законодательство «Об обязательном медицинском страховании». Изменения касаются, в частности, формата организации медицинской помощи на федеральном уровне и снижении норматива расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций. В этой связи мы видим определенные риски снижения финансовой устойчивости страховых медицинских организаций, а также возможное ухудшение качества и доступности медицинской помощи для граждан. Эти опасения наш профильный комитет отразил в заключении на соответствующий законопроект, — заявил в ходе Форума Мухарбий Ульбашев, заместитель председателя комитета СФ по финансовому рынку.

Законопроект, отмечают специалисты, среди прочего, предлагает наделение ФФОМС функциями страховщика для федеральных медучреждений и снижает финансирование страховых медицинских организаций, призванных осуществлять независимую защиту прав и интересов пациентов. Отрицательные отзывы о законопроекте к настоящему моменту поступили со стороны Комитета по финансовому рынку, Министерства финансов, Счетной палаты и Центробанка. Против поправок также высказывались Всероссийский союз пациентов, Всероссийское общество хирургов и другие эксперты.