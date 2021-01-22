Медицинским работникам в Крыму продлили льготный проезд

А также социальным работникам и сотрудникам Роспотребнадзора.

Глава РК Сергей Аксёнов внес изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым». Этот закон расширяет (временно) перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте.

Закон

Согласно данному Закону, медицинским, социальным работникам, работникам Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь до 31.12.2021 предоставляются следующие меры социальной поддержки:

– льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

– льготный проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Меры социальной поддержки предоставляются на основании справки работодателя по форме, установленной Советом министров РК, либо служебного удостоверения.

Ранее за продление данных льгот проголосовали депутаты Госсовета Республики.

Гражданам, которым мера социальной поддержки на льготный проезд уже предоставлялась в 2020 году, повторно обращаться с новым заявлением не нужно. Льготный проезд продлен автоматически. Для тех, кому льготы на проезд в новинку, алгоритм действий уточнили в министерстве труда и соцзащиты.

Для предоставления меры социальной поддержки по льготному проезду необходимо обратиться с заявлением в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства. Подать заявление (в случае, если ранее заявление не подавалось) на предоставление меры социальной поддержки по льготному проезду можно через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, — отметили в Совмине РК.