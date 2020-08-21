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Среднемесячная зарплата врачей в России - 52,9 тыс рублей, но в Крыму медиков не хватает

Медикам Севастополя обещают среднюю зарплату в 85 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:12 21.08.2020

О том, что средняя заработная плата врача в Севастополе составит 85 тысяч рублей после того, как медикам вернут стимулирующие выплаты,  сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

В этом году мы перевыполним по нацпроекту целевые показатели. У нас средняя зарплата была установлена на уровне 65 тысяч рублей – у врачей, – заявил чиновник в эфире телеканала «СТВ». – С учётом возвращения надбавок, средняя сейчас прогнозно у нас будет где-то 85 тысяч рублей на ставку.

При этом, по словам главы, отмечает «Новый Севастополь», в расчёт не входят дополнительные выплаты, которые врачи получают за работу с пациентами, у которых коронавирусная инфекция.

Михаил Развожаев надеется, что увеличение заработной платы привлечёт кадры в государственный сектор здравоохранения. Он подчеркнул, что «на каждую ставку должен быть один специалист».

Медикам Севастополя обещают среднюю зарплату в 85 тысяч рублей

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