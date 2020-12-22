Медики Крыма предупреждают: фейерверки, петарды и гололёд — дело опасное

Нарушение техники безопасности при использовании фейерверков и петард может стать причиной травм у детей в период новогодних праздников и школьных каникул. Об этом напомнил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий ортопедо-травматологическим отделением ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» Константин Рыбиков.

Травмы, полученные из-за нарушения инструкций при использовании пиротехнических изделий, могут вызвать не только поверхностный ожог кожи, но и более серьезные последствия, включая возможную инвалидизацию. Как подчеркнул Константин Рыбиков, пиротехнику должны использовать исключительно взрослые. При этом детям следует находиться на безопасном расстоянии, — передаёт слова специалиста пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Вместе с тем, в период зимних каникул, при ухудшении погодных условий и образовании гололедицы, учащаются случаи детского травматизма из-за падений.

Наиболее часто дети получают ушибы и растяжение связок. К тяжелым видам травм, возникающим в результате падений, относятся переломы со смещением. Главный внештатный специалист в таких случаях настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться в травмпункт.

При получении других травм ребенком следует сначала снять болевой синдром и приложить к месту травмирования холод, после чего обратиться за медицинской помощью к специалистам-травматологам, работающим круглосуточно.