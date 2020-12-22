Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | Медики Крыма предупреждают: фейерверки, петарды и гололёд — дело опасное

crimeapress_news

Медики Крыма предупреждают: фейерверки, петарды и гололёд - дело опасное
фото: meineresterampe (pixabay.com)

Медики Крыма предупреждают: фейерверки, петарды и гололёд — дело опасное

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:29 22.12.2020

Нарушение техники безопасности при использовании фейерверков и петард может стать причиной травм у детей в период новогодних праздников и школьных каникул. Об этом напомнил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий  ортопедо-травматологическим отделением ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» Константин Рыбиков.

Травмы, полученные из-за нарушения инструкций при использовании пиротехнических изделий, могут вызвать не только поверхностный ожог кожи, но и более серьезные последствия, включая возможную инвалидизацию. Как подчеркнул Константин Рыбиков, пиротехнику должны использовать исключительно взрослые. При этом детям следует находиться на безопасном расстоянии, — передаёт слова специалиста пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Вместе с тем, в период зимних каникул, при ухудшении погодных условий и образовании гололедицы, учащаются случаи детского травматизма из-за падений.

Наиболее часто дети получают ушибы и растяжение связок. К тяжелым видам травм, возникающим в результате падений, относятся переломы со смещением. Главный внештатный специалист в таких случаях настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться в травмпункт.

При получении других травм ребенком следует сначала снять болевой синдром и приложить к месту травмирования холод, после чего обратиться за медицинской помощью к специалистам-травматологам, работающим круглосуточно.

Медики Крыма предупреждают: фейерверки, петарды и гололёд - дело опасное

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.