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Медики Крыма присоединились к Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного дыма!»
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Медики Крыма присоединились к Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного дыма!»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:11 03.06.2025

Сотрудники медицинских организаций, санаториев и колледжей Республики Крым присоединились к Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного дыма!». Акция инициирована Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины и приурочена ко Всемирному дню без табака.

Благодаря усилиям специалистов по разработке мер ограничения потребления табачных изделий, количество курильщиков в России постепенно снижается. По данным экспертов ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, с 2019 по 2024 год количество курящих россиян снизилось с 24,2% до 18,7%. Однако наблюдается рост потребления электронных сигарет, вейпов, систем нагревания табака, особенно среди подростков и молодежи.

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В рамках акции «Освободим Россию от табачного дыма!» крымские медики принимают участие в традиционном флешмобе «Я за некурящую Россию. А ты?». Отказ от курения – первый шаг к сохранению здоровья и улучшению качества жизни каждого из нас, это не только личный выбор, но и ответственность перед обществом и будущими поколениями.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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