 Мединститут КФУ им. Вернадского передал гуманитарную помощь участникам СВО

Студенты и работники Медицинского института КФУ им. Вернадского собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Медицинские препараты, перевязочные материалы, одежду, средства личной гигиены и непортящиеся продукты питания передали в Геническ для 106-го Отдельного Медицинского батальона.

Всего в госпиталь отправили: более 100 наименований медикаментов (более 2000 единиц), четыре установки бактерицидные, жёсткий диск на 4 ТБ, электрические чайники, электроды для коагулятора с набором хирургических насадок, пластыри «искусственная кожа», теплые вещи и нательное белье для раненых, а также продукты питания, — сообщает пресс-служба КФУ.

Содействие в доставке гуманитарной помощи к месту передачи оказал министр здравоохранения Молодежного правительства РК Александр Горбунов.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.