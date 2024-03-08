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Мединститут КФУ им. Вернадского передал гуманитарную помощь участникам СВО

Мединститут КФУ им. Вернадского передал гуманитарную помощь участникам СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 14:57 08.03.2024

Студенты и работники Медицинского института КФУ им. Вернадского собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

 Мединститут КФУ им. Вернадского передал гуманитарную помощь участникам СВО

Медицинские препараты, перевязочные материалы, одежду, средства личной гигиены и непортящиеся продукты питания передали в Геническ для 106-го Отдельного Медицинского батальона.

Всего в госпиталь отправили: более 100 наименований медикаментов (более 2000 единиц), четыре установки бактерицидные, жёсткий диск на 4 ТБ, электрические чайники, электроды для коагулятора с набором хирургических насадок, пластыри «искусственная кожа», теплые вещи и нательное белье для раненых, а также продукты питания, — сообщает пресс-служба КФУ.

 Мединститут КФУ им. Вернадского передал гуманитарную помощь участникам СВО

Содействие в доставке гуманитарной помощи к месту передачи оказал министр здравоохранения Молодежного правительства РК Александр Горбунов.

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 Мединститут КФУ им. Вернадского передал гуманитарную помощь участникам СВО

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.

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