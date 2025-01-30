Мединститут КФУ проводит обучение для врачей по программам повышения квалификации и профпереподготовки

Все программы размещены на Портале Непрерывного Медицинского и Фармацевтического Образования Минздрава России. Планируемые сроки обучения по программам дополнительного профессионального образования доступны также на сайте Минздрава Республики Крым.
Контактные данные для получения дополнительной информации:
- e-mail: csmu_dekanat_fpo@mail.ru
- тел. +79788304150 (гл. специалист деканата ФПМКВК и ДПО Петрикова Оксана Анатольевна).
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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С тегами: здравоохранение Крыма