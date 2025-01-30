Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Мединститут КФУ проводит обучение для врачей по программам повышения квалификации и профпереподготовки
Новости Республики
Мединститут КФУ проводит обучение для врачей по программам повышения квалификации и профпереподготовки
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Мединститут КФУ проводит обучение для врачей по программам повышения квалификации и профпереподготовки

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:08 30.01.2025

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского проводит обучение для врачей по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Все программы размещены на Портале Непрерывного Медицинского и Фармацевтического Образования Минздрава России. Планируемые сроки обучения по программам дополнительного профессионального образования доступны также на сайте Минздрава Республики Крым.

Узнайте больше:  Крымские учёные разработали программу реабилитации пациентов с заболеваниями почек

Контактные данные для получения дополнительной информации:

  • e-mail: csmu_dekanat_fpo@mail.ru
  • тел. +79788304150 (гл. специалист деканата ФПМКВК и ДПО Петрикова Оксана Анатольевна).

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение Крыма

здравоохранение Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x