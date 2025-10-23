Медицинские разработки из Крыма помогают спасать жизни бойцов

Готовые детали для будущей сотни переходников на ИВЛ помогло изготовить одно из промышленных предприятий Крыма, поддержав крымскую инициативу. Военные медики из зоны СВО, прифронтовых регионов и других областей России благодарят за крымскую разработку, позволившую многократно ускорить переключение подачи кислорода с с реанимобиля на больничное оборудование.

Мастера делятся, сборка физически тяжелая и долгая процедура, но собирают их не жалея себя чтобы помочь людям.

Еще в конце прошлого года крымские предприниматели (при поддержке нашего представителя Александра Хренова) услышав об этом от военных медиков, на голом энтузиазме создали переходники. С тех пор география использования разработки расширилась на несколько десятков регионов при поддержке Народного фронта.

Недавно крымчане презентовали свою разработку на научно-техническом совете при Министерстве промышленности и торговли Крыма, готовы делиться нужной разработкой и в гражданской отрасли.

Продолжаем развивать наше дело, чтобы спасти как можно больше жизней, — отметил представитель Народного фронта Александр Хренов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

