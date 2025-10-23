Прямо сейчас:
Медицинские разработки из Крыма помогают спасать жизни бойцов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 23.10.2025

Готовые детали для будущей сотни переходников на ИВЛ помогло изготовить одно из промышленных предприятий Крыма, поддержав крымскую инициативу. Военные медики из зоны СВО, прифронтовых регионов и других областей России благодарят за крымскую разработку, позволившую многократно ускорить переключение подачи кислорода с с реанимобиля на больничное оборудование.

Мастера делятся, сборка физически тяжелая и долгая процедура, но собирают их не жалея себя чтобы помочь людям.

Еще в конце прошлого года крымские предприниматели (при поддержке нашего представителя Александра Хренова) услышав об этом от военных медиков, на голом энтузиазме создали переходники. С тех пор география использования разработки расширилась на несколько десятков регионов при поддержке Народного фронта.

Недавно крымчане презентовали свою разработку на научно-техническом совете при Министерстве промышленности и торговли Крыма, готовы делиться нужной разработкой и в гражданской отрасли.

Продолжаем развивать наше дело, чтобы спасти как можно больше жизней, — отметил представитель Народного фронта Александр Хренов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 12

С тегами:

реклама в крыму

