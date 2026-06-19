Медицинским работникам Крыма накануне профессионального праздника вручили награды

Накануне Дня медицинского работника хочу поздравить людей, которые посвятили свою жизнь помощи другим. Общество просто не может ни полноценно существовать, ни развиваться без вашего ежедневного труда. Сколько бы оборудования не закупалось и не ремонтировалось учреждений здравоохранения – в основе всего остаются люди. Остаетесь вы. Добросовестные, преданные делу, ответственные, относящиеся к проблемам своих пациентов как к своим собственным. Это дорогого стоит, – отметил Глава Крыма.