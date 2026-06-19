Медицинским работникам Крыма накануне профессионального праздника вручили награды

Глава Республики Крым вручил заслуженные награды медицинским работникам в преддверии профессионального праздника, который в этом году отмечается в России 21 июня. В приветственном слове Сергей Аксёнов выразил признательность врачам, среднему и младшему персоналу крымских медицинских организаций за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.
Накануне Дня медицинского работника хочу поздравить людей, которые посвятили свою жизнь помощи другим. Общество просто не может ни полноценно существовать, ни развиваться без вашего ежедневного труда. Сколько бы оборудования не закупалось и не ремонтировалось учреждений здравоохранения – в основе всего остаются люди. Остаетесь вы. Добросовестные, преданные делу, ответственные, относящиеся к проблемам своих пациентов как к своим собственным. Это дорогого стоит, – отметил Глава Крыма.
Отдельно Сергей Аксёнов поблагодарил медиков, которые оказывают помощь военнослужащим, участникам специальной военной операции, возвращающимся с поля боя с ранениями.
Кроме того, Глава республики добавил:
Органы власти продолжат делать все необходимое для стабильной работы медорганизаций, для поддержки всех медицинских работников.
Затем Сергей Аксёнов вручил награды: Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».
В мероприятии принял участие министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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