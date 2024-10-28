Медицинский офтальмологический центр РКБ им. Н. А. Семашко отметил 50 лет со дня основания

Сегодня офтальмологический центр оказывает специализированную медицинскую помощь не только крымчанам, но и жителям Херсонской и Запорожской областей. Ежегодно, специалисты центра оказывают помощь тысячам пациентов, выполняют сотни высокотехнологичных операций. Благодарю коллектив учреждения за долгие годы работы и оказание качественной медицинской помощи населению! — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК заместителя министра здравоохранения Крыма Надежду Лаврову.

Медицинский офтальмологический центр РКБ им. Н. А. Семашко был создан в 1974 году. За полувековую историю в офтальмологическом центре работали и продолжают работать врачи, имена которых известны не только в Крыму, но и далеко за его пределами. Сегодня коллектив центра насчитывает 111 специалистов. Ежедневно, благодаря слаженной работе коллектива, в центре получают помощь более двухсот пациентов.

Медицинский офтальмологический центр является одной из клинических баз кафедры офтальмологии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского. Ежегодно на базе центра проходят обучение студенты лечебного, педиатрического, стоматологического, международного факультетов. Врачи-ординаторы активно привлекаются к лечебной и диагностической работе, опытные врачи ежедневно делятся бесценным опытом и знаниями с молодым поколением.

В структуре центра – два стационарных отделения по 40 коек, дневной стационар на 16 коек, работающий в две смены, приемное отделение с кабинетом круглосуточной неотложной помощи, а также консультативно-поликлиническое отделение с кабинетами функциональной диагностики.

В 2023 году в учреждении был завершен капитальный ремонт, центр оснащен современным оборудованием. Специалисты продолжают внедрять новые методы диагностики и лечения.

В ближайшее время запланировано развитие новых направлений. Так, на сегодняшний день возрастает актуальность реконструктивной хирургии, в связи чем в центре будет реализовано направление кератопластики. Также впервые в истории центра планируется осуществление рефракционной хирургии, — рассказала заведующая Медицинским офтальмологическим центром РКБ им. Н. А. Семашко Елена Живоглазова.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК