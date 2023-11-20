Медицинское такси: перевозка больных — что нужно знать

Медицинское такси, специализирующееся на перевозке больных (в том числе и лежачих) – это профессиональная услуга транспортировки, предоставляемая для перевозки людей, нуждающихся в медицинском наблюдении или помощи во время перемещения из пункта А в пункт Б. Эта услуга обеспечивает безопасность и комфорт пациента (врачебное наблюдение в дороге, в частности) в процессе перемещения между медицинскими учреждениями, домом и другими местами.