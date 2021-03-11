Медленно, но верно – водохранилища Крыма ежедневно пополняются

Министерство ЖКХ РК обнародовало очередной график, отражающий запасы в водохранилищах Крыма. Тенденция медленного, но верного наполнения – наглядная. Особенно радуют Счастливинское, Белогорское, Аянское и Партизанское водохранилища. По-прежнему «почти на критической отметке» Симферопольское и Балановское.

РИА Новости Крым , со ссылкой на Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации РК уточняет:

Впервые за долго время приток наблюдается в Симферопольском водохранилище: за прошедший месяц объем воды в нем увеличился более чем на полмиллиона кубометров, наполнение по состоянию на 9 марта составило 8,8% от проектного объема – почти на 2% больше, чем месяцем ранее. Почти на 3% от проектного объема пополнилось Партизанское водохранилище, его водные запасы превысили пять миллионов кубометров. Больше всего пополнилось Аянское водохранилище, его запасы превысили 40% от проектного объема, однако в абсолютных объемах это всего лишь около 900 тысяч кубометров. Значительно за месяц – более чем на 14% — пополнилось Белогорское водохранилище. Сейчас его запасы увеличились более чем на три миллиона, составив 9,6 миллиона кубометров.

В Госкомводхозе подтвердили данные министерства ЖКХ: объемы воды в Тайганском водохранилище практически не изменились, оно по-прежнему наполнено примерно на 8,5% от проектного объема.

Уверенные притоки наблюдаются в Кутузовском, Счастливенском и Загорском водохранилище – они пополнились за месяц на 5-9% от своего проектного объема, однако если для объемов Кутузовского водохранилища это незначительные десятки кубометров, то в Счастливенском водохранилище запасы воды увеличились почти на пять миллионов кубометров, а в Загорском – на 4,5 миллиона. Кроме того около трех миллионов кубометров прибыли в Изобильненское водохранилище, однако с точки зрения его проектного объема это небольшое пополнение – всего 1,8%, — говорится в сообщении.

Из пяти оставшихся водохранилищ естественного стока небольшой приток наблюдался только в Бахчисарайском водохранилище – примерно 2,5% от проектного объема. Запасы Льговского, Балановского, Старокрымского и Альминского водохранилищ практически не изменились.