Медпрепараты, на которых россияне «держались» в 2021 году. Отзывы на лекарства при выборе играли основную роль

2021 год, говорят эксперты, побил все рекорды, связанные со взаимоотношениями россиян и аптек. Фармацевтические «торговые лавки» буквально стали местом притяжения для многих. Те, кто и так не проходил мимо прилавков с медпрепаратами, в пандемийный период в аптеках едва ли не прописались, большинство из тех же, кто предпочитал здоровье поправлять без лекарств, стали однозначно чаще наведываться в такие места.

Значит ли это, что россияне стали общаться с врачами больше? Вовсе нет. По оценкам специалистов, в перечне наиболее востребованных в период с середины 2020 и до завершения 2021 года, были медпрепараты безрецептурные. Век Интернета делает своё дело: отзывы на лекарства https://otzovikon.com/category/124/lekarstva от «коллег по симптомам» для многих — лучшее руководство к действию нежели предписания медиков. Плохо или хорошо это — вопрос другой, но ситуация вполне оправданная: сфера здравоохранения оказалась загнанной в угол одной «болячкой», врачи «на разрыв», так что… правда жизни… многие перешли на самолечение, дабы лишний раз в поликлиниках да больницах, где все ориентированы только на лечение «ковидных», не показываться.

ТОП лекарств, востребованных россиянами

Какой же он ТОП лекарств, востребованных россиянами в «пандемийный» период? Статистика озвучили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ):

Капли для носа «Ксилометазолин» — препарат, который оказался самым продаваемый. На его покупку россияне потратили сумму более 10 миллиардов рублей, приобретя 127 миллионов упаковок;

Второе место по востребованности у «Цитрамона» (обезболивающее средство) — в 2021 году было продано 54,8 миллионов упаковок препарата (на сумму 2,1 миллиарда рублей);

Совсем на чуть-чуть от «Цитрамона» отстал по популярности «Ибупрофен» (противовоспалительное средство). Россияне потратили на покупку 54,6 миллионов упаковок ни много ни мало, а 7,2 миллиарда рублей.

Кроме того, жители России свои аптечки активно пополняли такими лекарствами как «Омепразол» (для снижения уровня желудочной кислоты) — куплены 54 миллиона упаковок; «Цефтриаксона» (антибиотик) — 50 миллионов упаковок; «Парацетамола» — 48,4 миллиона упаковок. Лекарства: «пустышек» на рынке много Увы, но по словам специалистов, на прилавках аптек огромное количество препаратов с так называемым «недоказанным действием». При этом их реклама, льющаяся потоком со всех сторон, буквально заставляет россиян скупать «тоннами» такого рода средства. По неофициальным данным, каждый год на абсолютно бесполезный «фуфломуцин» мы тратим порядка 1 миллиарда долларов! И это, к слову, ещё одна причина, почему многие россияне склонны ориентироваться на отзывы по тому или иному лекарству в сети Интернет, а не на рекомендации медиков. Тем более сегодня, когда большинство ищут «волшебную таблетку» от всех понятных и непонятных болезней.

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