«Меганом»: представители крымских школ обучились творческому подходу в воспитании

4 марта в Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида», проект Росмолодёжи) завершилась программа «Творчество в школе: новые горизонты». В процессе нее участники разработали новые концепции воспитательных событий для школ Республики Крым.

На программе «Творчество в школе: новые горизонты» более 170 директоров школ, их заместителей и советников по воспитательной работе познакомились с творческим подходом к развитию школьной среды. В результате они подготовили 30 концепций воспитательных событий для общеобразовательных организаций Республики Крым.

Концепции семи событий, созданные в смешанных командах, были направлены на разработку и рекомендованы к реализации. Это квест-экскурсия по улицам Крыма, научный квест по школе с применением QR-кодов, сад памяти, литературно-географическая карта и фотовыставки. События посвящены актуальным темам: 10-летие Крымской весны, Год семьи, юбилей Александра Пушкина, великие деятели культуры и искусства, специальная военная операция.

Знакомиться с творческим подходом к развитию школ приехали представители 65 общеобразовательных учреждений из 13 муниципалитетов Республики Крым: Алушты, Армянска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского и Черноморского районов.

В течение пяти дней под руководством ведущих федеральных специалистов в сфере образования и воспитания управленческие команды школ разрабатывали новое видение учебного пространства, творческого взаимодействия с родительским сообществом и общественными объединениями. Они рассмотрели воспитательное значение образовательной среды, разобрали принципы и этапы построения «школ будущего», оценили сильные и слабые стороны воспитательной работы в своих общеобразовательных учреждениях, а также сформировали пул идей качественных изменений.

Одним из ключевых событий стал приезд министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик. Она отметила, что такой формат обучения и взаимодействия — это не только прекрасная возможность повысить профессиональное мастерство педагогов Республики Крым, но также шанс по-новому взглянуть на актуальные проблемы и найти решение тех задач, которые сегодня стоят перед сферой образования.

Учителя — это элита, и поэтому хочется, чтобы они как можно быстрее реагировали на те вызовы, которые бросает общество, геополитические события и время. Учитель должен быть на гребне волны, чтобы знать, как воспитывать, чему обучать детей и, конечно, как формировать традиционные российские ценности в каждом ребенке. Должны быть созданы определенные условия для формирования такого мировоззрения. Программа дает те точки отсчета, которые помогут участникам, приехавшим на место, посмотреть на свою школу, на свой коллектив, на детей новым взглядом. Безусловно, развитие талантов детей очень важно для того, чтобы человек состоялся в жизни. И возраст, с которым работают руководители образовательных организаций, является значимым для того, чтобы каждый человек нашел себя в дальнейшей жизни и был счастлив, — рассказала Валентина Лаврик.

Второй поток программы для директоров образовательных учреждений, их заместителей и советников по воспитательной работе «Творчество в школе: новые горизонты» состоится с 29 марта по 1 апреля, и завершающий — с 3 по 6 апреля.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»