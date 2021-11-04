Мемориал, парковая зона, культурный кластер, но… не многоэтажки. Путин о Карантинной бухте Севастополя

Как мы уже сообщали, Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны.

Глава государства возложил цветы к вечному огню у подножия монумента «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну» и поздравил крымчан и всех граждан России с государственным праздником.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в День народного единства особая честь принимать в городе-Герое Главу государства, человека, который сумел объединить Россию, укрепить межнациональный мир.

У Владимира Владимировича особое отношение к Севастополю, патриотической столице России, — подчеркнул губернатор.

Михаил Развожаев рассказал о планах развития микрорайона Карантинной бухты. В частности, о благоустройстве территории между будущим культурным кластером на мысе Хрустальном и парком у мемориала, посвященного окончанию Гражданской войны. Важно, что Президент полностью в курсе реализуемых планов и…распорядился не заниматься здесь мнгоэтажным жилым строительством.

Чтобы это действительно сделать именно для людей, нужно чтобы парковая зона была побольше. Несерьезно заниматься многоэтажным жилым строительством – здесь нужно просто сделать место отдыха для севастопольцев и вообще для людей, которые сюда приезжают, – сказал Владимир Путин.

Он добавил, что «первичные планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте«. А здесь, где появится культурный кластер, а вместе с ним хореографическое училище, оперный театр и музеи, должен быть парк.

Здесь парк нужно делать, и люди вам будут благодарны. Поменьше коммерции – побольше внимания к людям, – заявил Путин.

Фото: пресс-служба Кремля.