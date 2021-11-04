Владимир Путин в Севастополе поздравил всех россиян с Днем народного единства

В День народного единства Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны. Глава государства возложил цветы к Вечному огню у подножия монумента и поздравил крымчан и всех граждан России с государственным праздником.

В церемонии возложения приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы. На рейде Севастополя стоит фрегат «Адмирал Макаров».

Сегодня здесь, в городе-Герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящён тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития, ради блага наших людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его – в характере нашего многомиллионного и многонационального народа, — заявил Путин.

Он напомнил, что благодаря сплочённости российский народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре.

Но были периоды, когда это единство – единство нашего народа – подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате неё новая, страшная «смута» – Гражданская война., — отметил Путин. — В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её – так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь.

Президент заметил, что крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.

Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму – они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа. Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России! С Днем народного единства! Поздравляю вас, — сказал Владимир Путин.

Президент также осмотрел мемориал, в частности, остановился около его доминанты — колонны, на которой установлена скульптура матери-России, и с трех сторон выбиты в камне посвященные трагедии Гражданской войны стихи поэтов Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также строки Михаила Шолохова.

Мемориал, открытый 22 апреля 2021 года на берегу Карантинной бухты, возведён по поручению Президента. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Международного совета российских соотечественников. Автор памятника – председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. Центральная часть скульптурной композиции включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие противоборствующие стороны Гражданской войны, и возвышающуюся на постаменте над ними статую – образ матери-России, призывающей к примирению своих сыновей. На подножии начертаны слова «Мы единый народ, и Россия у нас одна» и зажжён Вечный огонь.