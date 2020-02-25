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Мемориал "Штык и Парус" в Севастополе намерены реконструировать
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Мемориал «Штык и Парус» в Севастополе намерены реконструировать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 25.02.2020

Предварительная стоимость работ по реконструкции мемориала «Штык и Парус», по оценке проектировщиков, составила порядка 255 млн. рублей.

На сегодняшний день архитектурно-реставрационная мастерская «ВЕГА» закончила работы в полном объеме по изготовлению научно-практической документации на реставрацию объекта и получила положительное заключение Государственного историко-культурной экспертизы. На сегодня готовы заходить для проверки проектно-сметной стоимости, — для этого мы должны подтвердить лимиты на саму реставрацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.

Территория вокруг памятника тоже будет благоустроена — состоится комиссия при Департаменте городского хозяйства, на которой будет принято решение о демонтаже самовольно возведенного здания на мысе Хрустальный.

Если собственник постройки откажется выполнять предписание, Правительство обратится в суд, — говорит Владимир Базаров.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев также определил порядок приведения в надлежащий вид памятников Севастополя – объектов культурного наследия и внесение их в единый государственный реестр:

Я уже давал такое распоряжение, чтобы по каждому из памятников закрепили балансодержателей и в городе не было бесхозных памятников. Давайте до конца недели эту работу закончим после чего уже собственнику можно будет выделять деньги на изготовление проектно-научной документации и в последующем – реставрацию.

Мемориал "Штык и Парус" в Севастополе намерены реконструировать

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