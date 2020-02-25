Мемориал «Штык и Парус» в Севастополе намерены реконструировать

Предварительная стоимость работ по реконструкции мемориала «Штык и Парус», по оценке проектировщиков, составила порядка 255 млн. рублей.

На сегодняшний день архитектурно-реставрационная мастерская «ВЕГА» закончила работы в полном объеме по изготовлению научно-практической документации на реставрацию объекта и получила положительное заключение Государственного историко-культурной экспертизы. На сегодня готовы заходить для проверки проектно-сметной стоимости, — для этого мы должны подтвердить лимиты на саму реставрацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.

Территория вокруг памятника тоже будет благоустроена — состоится комиссия при Департаменте городского хозяйства, на которой будет принято решение о демонтаже самовольно возведенного здания на мысе Хрустальный.

Если собственник постройки откажется выполнять предписание, Правительство обратится в суд, — говорит Владимир Базаров.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев также определил порядок приведения в надлежащий вид памятников Севастополя – объектов культурного наследия и внесение их в единый государственный реестр: