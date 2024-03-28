Мемориальную гримерку открыли в Крымском театре юного зрителя

В Международный день театра в Крымском государственном театре юного зрителя в Евпатории открыли мемориальную гримерку.

Сотрудники театра представили новую экскурсию-променад «Какое счастье?!» – это путешествие во времени, которое знакомит зрителя с сооснователем театра, режиссером и общественным деятелем Олегом Пермяковым. «Какое счастье?!» – одновременно и название спектакля Олега Пермякова по рассказам Антона Чехова, и вопрос, адресованный сегодняшним поколениям, — сообщили в министерстве культуры РК.

Экскурсия начинается в фойе Зеленого зала, здесь стенды с фотографиями со спектаклей и строительства театра, витрина с театральными артефактами, а в центре – основатель и идеолог.

Главным объектом экскурсии является мемориальная гримерка Олега Пермякова – это не музей, а действующая гримерка продолжателей известной театральной династии Анастасии и Андрея Пермяковых. Но именно здесь зрители могут прикоснуться к прошлому, к личным вещам, фотографиям, наградам, первому телефону и катушечному магнитофону театра, костюму из постановки «Лекарь поневоле», макету спектакля, книгам и режиссерским копиям сценария.

Перед входом в мемориальную гримерку зритель сделает небольшую остановку в верхней гримерке Зеленого зала, где узнает о спектаклях режиссера Пермякова, увидит программки, фотографии и ретро-афиши, элементы сценографии и бутафорию, один из костюмов, в котором Олег Пермяков сыграл отца Мальчиша-Кибальчиша.

Посетить экскурсию-променад можно по предварительной записи по телефону +7 (978) 716-93-14.

Фото: Крымский государственный театр юного зрителя.