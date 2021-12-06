Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Музеи Крыма | Мемориальный флигель Дома-музея А.П. Чехова в Ялте будет работать круглогодично

crimeapress_news



реклама в крыму
Мемориальный флигель Дома-музея А.П. Чехова в Ялте будет работать круглогодично

Мемориальный флигель Дома-музея А.П. Чехова в Ялте будет работать круглогодично

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 20:52 06.12.2021

Мемориальный флигель ялтинского Дома-музея А.П. Чехова вместе с Белой дачей писателя составляют единый архитектурный ансамбль. Теперь ознакомиться с экспозицией «Быт семьи Чеховых», где когда-то располагалась кухня, можно согласно графику работы музея — в зимний период со среды по воскресенье и 4 дня в неделю в летний сезон.

В связи с большим интересом у посетителей и многочисленными положительными отзывами руководством музея принято решение не приостанавливать работу экспозиции на зимний период. В мемориальном здании была кухня с русской печью, комнаты для прислуги – кухарки и дворника. В конце августа – начале сентября 1899 года, дожидаясь, когда будет готов дом, Антон Чехов жил здесь. На чердаке  обустроена сушильня для белья, а внизу – подвал и проведен водопровод. Здесь можно увидеть старинную крымскотатарскую медночеканную утварь, которая была поднесена писателю как подарок в знак большого уважения. Кроме того, здесь сохранился и холодильник «чеховской поры» – шкафы особой конструкции, применяющие принцип термоса, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Экспозиция мемориального флигеля восстановлена на 1904 год – последний год пребывания в Ялте А.П. Чехова, но в нее включены и более поздние предметы из мемориального фонда музея.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Мемориальный флигель Дома-музея А.П. Чехова в Ялте будет работать круглогодично

Комментарии для сайта Cackle
Последние комментарии. Включайтесь!

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.