Мемориальный флигель Дома-музея А.П. Чехова в Ялте будет работать круглогодично

Мемориальный флигель ялтинского Дома-музея А.П. Чехова вместе с Белой дачей писателя составляют единый архитектурный ансамбль. Теперь ознакомиться с экспозицией «Быт семьи Чеховых», где когда-то располагалась кухня, можно согласно графику работы музея — в зимний период со среды по воскресенье и 4 дня в неделю в летний сезон.

В связи с большим интересом у посетителей и многочисленными положительными отзывами руководством музея принято решение не приостанавливать работу экспозиции на зимний период. В мемориальном здании была кухня с русской печью, комнаты для прислуги – кухарки и дворника. В конце августа – начале сентября 1899 года, дожидаясь, когда будет готов дом, Антон Чехов жил здесь. На чердаке обустроена сушильня для белья, а внизу – подвал и проведен водопровод. Здесь можно увидеть старинную крымскотатарскую медночеканную утварь, которая была поднесена писателю как подарок в знак большого уважения. Кроме того, здесь сохранился и холодильник «чеховской поры» – шкафы особой конструкции, применяющие принцип термоса, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Экспозиция мемориального флигеля восстановлена на 1904 год – последний год пребывания в Ялте А.П. Чехова, но в нее включены и более поздние предметы из мемориального фонда музея.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым