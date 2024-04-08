Меньше трети россиян готовы пройти испытательный срок длительностью больше одного месяца

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и задала им вопросы об их готовности к прохождению испытательного срока. Аналитики выяснили, что только 30% опрошенных россиян готовы проходить испытательный срок на интересующую их работу длительностью больше одного месяца. Из них 13% готовы проходить испытательный срок от 1 до 2 месяцев, 14% — до 3 месяцев, 2% — до 6 месяцев.

Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин (19%) готов согласиться на испытательный срок не длиннее 1 недели. Выше была доля респондентов (22%), готовых проходить испытательный срок от 1 до 2 недель. 2–4 недели готовы потратить на прохождение испытательного срока 15% россиян. Таким образом, большинство (56%) опрошенных хотели бы, чтобы их испытательный срок длился 4 недели или меньше. При этом 7% участников исследования вообще не готовы к прохождению испытательного срока: чаще других об этом сообщали работники образования и науки (11%), фитнеса и салонов красоты (10%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Готовность проходить испытательный срок длиннее 1 месяца снижается по мере увеличения возраста респондентов. Так, на испытательный срок длиннее месяца готовы согласиться 36% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, 28% респондентов от 45 до 54 лет, и лишь 14% опрошенных от 65 лет.

Чаще всего на испытательный срок длиннее 1 месяца соглашаются работники банков и инвестиций (44%), бухгалтерии и финансов (42%), страхования (40%).

Список профессиональных сфер, в которых москвичи готовы проходить более долгий испытательный срок

Сфера деятельности Количество респондентов, готовых проходить испытательный срок свыше 1 месяца, %, 2024 Банки, инвестиции 44% Бухгалтерия, финансы 42% Страхование 40% Юриспруденция 37% Производство, сырьё 36% IT, интернет, телеком 35% Автомобильный бизнес 35%

Интересно, что процент людей, готовых к более длительному испытательному сроку, совпадает с реальной длительностью испытательного срока, который в последний раз проходили участники опроса. 35% респондентов указали, что их последний испытательный срок длился свыше 1 месяца. У 16% опрошенных их последний испытательный срок длился менее 1 недели, у 15% — от 1 до 2 недель, у 10% — от 2 до 4 недель. 18% москвичей никогда не проходили испытательный срок.

Чтобы успешно пройти испытательный срок, москвичи стараются быстро обучаться и улучшать свою работу (47% опрошенных), выполнять поставленные задач в срок (48%), а также задавать вопросы, если что-то непонятно, чтобы избежать ошибок (37%).

При назначении работнику испытательного срока работодателям стоит помнить о его максимально допустимой продолжительности согласно закону. По трудовому кодексу срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций — шести месяцев. Если трудовой договор заключен на срок от двух до шести месяцев, то испытание не может превышать двух недель.