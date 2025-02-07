Меньше всего День влюбленных любят жители Крыма, состоящие в браке

День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

51% жителей Крыма относятся к неофициальному празднику — Дню влюбленных — нейтрально. 13% нравится День святого Валентина. 5% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 11% заявили, что просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 23% против 18% среди мужчин. Если среди жителей Крыма до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 30%, то среди тех, кому больше 45 лет, — только 15%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке жителей Крыма даже меньше, чем среди одиноких (13 и 23% соответственно): «Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности».

Время проведения: 3—6 февраля 2025 года

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