Мэр Сочи изменит Приморскую набережную с учетом пожеланий горожан

В реконструкцию Приморской набережной в Сочи инвестируют 20 млрд рублей, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Проект из нескольких вариантов недавно выбрали на градсовете, он не предполагает капитального строительства и урбанизации, зато решает сразу несколько задач берегозащиты, создания нового уникального общественного пространства и выполнения поручений сочинцев команде администрации города.

Предыстория

Много лет в Сочи развивался именно морской отдых, и центральная часть курорта опережала другие. Но после зимних игр горный кластер стал опережать морской. а в морском вперед вышли другие районы. Настало время вернуть центральной Приморской набережной ее статус. И мэр Копайгородский на это решился. К проектированию подошли тщательно. Учли многие факторы. Первым шагом стал статус исторического поселения, определивший целый ряд ограничений на хозяйственную деятельность. Благодаря этому не все проекты обновления набережной подойдут. Выбрали уникальный проект с организацией системы прерывистых проницаемых волноломов с бухтовыми пляжами, именно такая система выполнит функции и берегозащиты, и новой рекреационной территории, и общественного пространства.

Приморская набережная — одна из визитных карточек

Мэр Алексей Копайгородский справедливо назвал Приморскую набережную одной из визитных карточек Сочи. Он отметил, что проект обновления одной из главных территорий для отдыха в основе своей содержит предложения и пожелания сочинцев и гостей курорта. Все благоустройство в Сочи сегодня основано именно на этом принципе: слушать и слышать тех, кто живет и отдыхает в Сочи. Строительство Приморской набережной в 1984 году завершилось на пляже «Маяк». Сейчас идеи будут достойно продолжены, в расширении есть большая потребность. Общественная составляющая является доминирующей: в приоритете благоустройство, малые архитектурные формы, озеленение, территории для прогулок и пляжного отдыха, подчеркнул вице-президент Союза архитекторов России Олег Козинский.

Естественно, что обновление Приморской набережной не предполагает урбанизации и капитального строительства. Зато будут решены планировочные и инфраструктурные вопросы. По инициативе Алексея Копайгородского создана рабочая группа. На каждом этапе работы будут сопровождать и контролировать представители общественности, экологи и члены Градостроительного Совета курорта.

Реконструкция Приморской набережной — вложения в социальную сферу

Реализация проекта станет полезным делом и для жителей и гостей курорта. Ведь морской сезон стал значительно длиннее, он длится до самой глубокой осени. Активно проходит и весенне-осенний санаторный сезон, набережная станет для тех, кто выбирает это время и место отдыха хорошей прогулочной зоной. Не уступающей таким же зонам на зимних курортах, которые сегодня привлекают не только горнолыжными трассами, но и прогулочными маршрутами с красивыми видами. Туризм и санаторно-курортная отрасль-ключевое звено экономики Сочи. Оно позволяет дышать и другим отраслям, растут доходы в казну. А значит и вложения в социальную сферу.

Благоустройство Сочи 2024

В общей сложности планах города на этот год восстановить участки на 59 улицах Сочи.

В частности, работы уже проводятся на улицах Северной и Юных Ленинцев в Центральном округе. Здесь по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работники «Сочиавтотранс» восстанавливают разрушенные участки. Контроль за проводимыми операциями осуществляют не только представители профильных структур мэрии, но и депутаты, тосовцы и просто неравнодушные жители.

Всего в этом округе планируется восстановить 4,5 км дорожного покрытия на шести автомагистралях, а также отремонтировать и обновить 20 тыс. кв. м тротуарного покрытия.

Мы сейчас активно приводим в нормальное состояние наши дороги, — говорит Алексей Копайгородский. — Для ремонта и реконструкции используем материалы, произведенные на сочинских предприятиях, В своих действиях опираемся на мнения общественников, привлекаем их к контролю за дорожными работами. Все это помогает добиваться желаемого результата.

В планах города на этот год восстановить участки на 59 улицах, протяженностью 39 километров. Но подрядчики, выполняющие ремонтные работы, идут с опережением графика. Для нас важно, чтобы все мероприятия по обновлению дорожного покрытия, были на уровне. Мы ежегодно тщательно готовимся к курортному сезону, стремимся не создавать дискомфорта для горожан и туристов, поэтому к началу лета освободим основные улицы от тяжелой спецтехники.