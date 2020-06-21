Мероприятия в рамках Года памяти и славы на 21-24 июня в Севастополе

В Правительстве Севастополя отмечают — мероприятия, запланированные в рамках Года памяти и славы, разноплановые, но все масштабные. Стартуют 21 июня:

До 15.00 на территории Михайловской батареи — военно-патриотическая акция «Под знаменем Победы». В рамках акции «Великое кино Великой страны» будет показан художественный фильм «Судьба человека». Показ фильмов начнется в 21:00 на открытой площадке парка Анны Ахматовой, в кинотеатрах «Победа», «Москва», «Моряк» и завершится ориентировочно в 3:30 22 июня. Вход свободный, — отмечают в пресс-службе Правительства.

А далее план мероприятий таков:

22 июня

В 03.13 у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. (пл. Нахимова и Графская пристань) начнется акция «Свеча памяти» и «Огненные картины». Волонтеры Победы в Севастополе из свечей составят всем известный символ воинского подвига защитников Севастополя – образ матроса по мотивам картины А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». Изображение адаптировано профессиональным художником для возможности его создания с помощью свечей на земле. Традиционно перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. из свечей будет составлено и слово «ПОМНИМ», в зажжении свечей смогут принять участие все участники мероприятия. После памятного митинга и зажжения свечей в рамках акции «Огненные картины», все участники акции смогут запустить с Графской пристани в море «кораблики мечты» в память о выпускниках школ, мечты которых в далеком 1941 году разрушила война.

С 9.30 до 12.00 на Малаховом Кургане, Сапун-горе, мысе Хрустальном, пл. П. С. Нахимова пройдет всероссийская акция «Честь и достоинство». Церемония слияния вечных огней в единый «Вечный огонь Севастополя», отправка его в Санкт-Петербург для принесения в единую Чашу Воинской Славы России на Пискаревском кладбище.

В 12.15 в Севастополе начнется ритуал «Минута молчания». Жители страны услышат объявление минуты молчания, записанное диктором И. Л. Кирилловым специально к этому дню. В 15.00 в военно-историческом музее (фортификационных сооружений) «Балаклавский подземный музейный комплекс» начнется открытие выставки «Подводные силы Черноморского флота в годы ВОВ». В 18.00 у здания администрации Ленинского муниципального округа (ул. Нефедова) начнется митинг-реквием у памятника первым жертвам Великой Отечественной войны. Возложение цветов к памятнику первым жертвам Великой Отечественной войны.

23 июня

В 9.00 на мемориальном кладбище в поселке Дергачи начнется церемония захоронения останков воинов защитников и освободителей Севастополя, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны.

24 июня

В 9.00 в акватории Севастопольской бухты начнется Морская часть Парада Победы.

В 9.40 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. начнется церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, а также к стелам городов-героев, в которой примут участие руководство города и Черноморского флота.

С 10.00 до 11.00 на центральном городском кольце пройдет наземный и воздушный Парады Победы, в котором будут задействованы образцы исторической колесной техники.

В 12.00 возле Дворца детства и юности состоится акция «Весть Победы». В небо будут выпущены живые голуби в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней. По всей стране после окончания Парада Победы одновременно в течение одной минуты раздается гудок всех транспортных средств.

С 12.00 по 18.00 в парке Победы, парке Учкуевка, парке им.А.Ахматовой, площадке перед Русским драматическим театром им.А.В.Луначарского, ДК «Корабелл», Балаклавский ДК будет проходить акция #Победныймарш. Военные оркестры, оркестры силовых ведомств, профессиональные и самодеятельные оркестры на открытых площадках играют военные марши: Прощание славянки, Марш артиллеристов, Марш Буденного, Стальная эскадрилья, Авиамарш, Марш советских танкистов. Кроме того, в этих же локациях в рамках проект «Радость Победы» пройдет культурная реставрация городской атмосферы 9 мая 1945 года (воссоздание музыки, одежды того дня).

С 14.00 до 16.00 в поселке Орлином пройдет пробег автоколонны военной техники и праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине Победы.

В 16:00 на набережной Корнилова команда Севастопольского Офицерского Бала проведет танцевальную акцию «За Победу танцуй до победного!».

В 18.00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт. Среди участников – Ансамбль песни и пляски ЧФ, Александр Маршал, Родион Газманов, Вика Цыганова, Денис Майданов, Илья Резник и детский ансамбль «Маленькая страна». Ведущий вечера – Дмитрий Дюжев.

В 21.50 – начнется акция «Лучи Победы».

За 10 минут до салюта в небо взметнется световая волна. Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут лучи Победы.

Завершится концерт праздничным фейерверком и артиллерийским салютом в 22.00.

Кроме того, 24 июня на площади Нахимова будет развернута фотовыставка «Ретроспектива праздника Дня Победы в Севастополе с 1945-2020 гг.», а на Приморском бульваре выставка «Город-Герой Севастополь. К 75-летию Великой Победы».