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Мероприятие "Розыск" в Крыму: установлено и задержано 44 преступника. За два дня

Мероприятие «Розыск» в Крыму: установлено и задержано 44 преступника. За два дня

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 14:38 14.04.2025

В целях активизации розыска обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, и установления личности неопознанных трупов, в том числе разыскиваемых по инициативе Министерств внутренних дел (полиции) государств-участников Содружества Независимых Государств, в период с 9 по 10 апреля 2025 года на территории Республики Крым проведен первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Розыск».

В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» территориальными органами МВД по Республике Крым установлено и задержано 44 преступника, находящихся в федеральном (межгосударственном) розыске, из которых 11 разыскивалось подразделениями территориальных органов МВД по Республике Крым, 1 — за МВД Республики Беларусь, 1 – в международном розыске, 23 — подразделениями УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, 1 — УФСИН России по Волгоградской области, и 7 для других субъектов Российской Федерации (по 1 МВД по Донецкой Народной Республике, МВД по Луганской Народной Республике, МВД по Республике Северной Осетии — Алании, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ МВД России по Кемеровской области, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России по Липецкой области).

Полицейскими установлено местонахождение 11 без вести пропавших, из которых 1 устанавливался сотрудниками МВД по Республике Беларусь, 1 разыскивался сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области, 1 — территориальным подразделением МВД по Республике Крым и 8 — в рамках материалов проверки. Идентифицирована личность 1 неопознанного трупа мужчины.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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