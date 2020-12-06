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Меры COVID-19: медики Севастополя получили два десятка машин
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Меры COVID-19: медики Севастополя получили два десятка машин

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:52 06.12.2020

А точнее — двадцать два автомобиля. Поручение выделить медикам работающим с COVID-19 дополнительные машины дал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

15 автомобилей переданы в распоряжение больниц из подведомственных организаций и администраций. Насколько знаю, новые машины тоже поступают, их надо передать больницам, чтобы в понедельник они уже вышли на линии, – цитирует пресс-служба чиновника.

По словам вице-губернатора Алексея Парикина,Правительство закупило семь машин, а 15 автомобилей в пользу медиков перераспределены как из правительственного гаража, так и подведомственных учреждений.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

Меры COVID-19: медики Севастополя получили два десятка машин

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