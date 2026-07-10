Меры поддержки экспорта для севастопольских предпринимателей теперь доступны онлайн

Севастополь вошел в число 22 регионов России, завершивших перевод всех региональных мер поддержки экспорта в цифровой формат. Теперь соответствующие сервисы доступны предпринимателям дистанционно через платформу «Мой экспорт» и суперсервис «Госуслуги ВЭД» Российского экспортного центра (РЭЦ).

Предпринимателям не нужно лично посещать ведомства — все услуги доступны удаленно. Компании могут оформить компенсацию затрат на логистику и сертификацию, получить аналитику рынков и поддержку участия в выставках. Для получения услуги достаточно авторизоваться на платформе через «Госуслуги» и подать заявку в личном кабинете.

Цифровые сервисы дополняют традиционные форматы работы Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Севастополя. За первое полугодие 2026 года специалисты Центра проконсультировали 139 субъектов малого и среднего предпринимательства. Комплексные услуги регионального ЦПЭ получили 70 компаний, еще 36 предпринимателей воспользовались сервисами Российского экспортного центра.

При поддержке Центра севастопольский бизнес принял участие в четырех международных выставках. Для повышения компетенций экспортеров провели десять профильных образовательных мероприятий.

В первом полугодии также прошли реверсные бизнес-миссии с участием компаний из Турции, Китая и Саудовской Аравии. Впервые организована «Биржа контактов»: более 40 севастопольских компаний провели встречи с 12 иностранными партнерами. Это открыло новые возможности для сотрудничества и расширения экспортных поставок.

Регулярно ЦПЭ Севастополя проводит обучающие программы, помогает в поиске надежных зарубежных партнеров и оказывает полное организационное сопровождение. Все услуги предоставляются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Получить подробную информацию о мерах поддержки можно по адресу: проспект Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, или по телефону +7 (8692) 22-90-09.

источник: Правительство Севастополя

Просмотры: 10