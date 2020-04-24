Меры социальной поддержки за счет средств бюджета РК за май будут переведены на счета получателей 30 апреля

Меры социальной поддержки за счет средств республиканского бюджета за май будут переведены на счета получателей 30 апреля 2020 года.

К данным выплатам относятся государственная социальная помощь малоимущим семьям, пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка одинокой матери, пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов, выплата лицам, оказывающим социальные услуги, ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, ежемесячная помощь на детей, находящихся под опекой.

Кроме того, дополнительная мера поддержки, введенная согласно Указу Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, по единовременной выплате женщинам, имеющим статус одинокой матери в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка также будет переведена на счета получателей 30 апреля 2020 года.

По информации пресс-службы министерства труда и социальной защиты РК.