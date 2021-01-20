Меры соцподдержки жителям осажденного Севастополя. Какие?

Напомним, жители осажденного Севастополя получили право на дополнительные меры соцподдержки с 1 октября 2020 года. С принятием Закона на них распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

На сегодняшний день в городе проживает 1090 жителей осаждённого Севастополя, которые состоят на учете и пользуются мерами соцподдержки. Еще 6 граждан этой же категории проживают в других субъектах Российской Федерации. В связи с принятием закона ветераны приобрели новые льготы и пособия. Это и обеспечение жильем, санитарно-курортное лечение, льготы на оплату коммунальных услуг и многое другое, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела организации предоставления льгот и субсидий Управления социального обеспечения Галину Денкову.

С принятием законам добавились меры соцподдержки:

1. Обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий

2. Льготы по пенсионному обеспечению. Жители осажденного Севастополя, имеющие инвалидность, приобрели право на вторую пенсию. Причем пенсия будет назначена в беззаявительном порядке с 1 октября 2020 года в следующих размерах:

Инвалидам I группы – 10 567,70 рублей (200 % от социальной пенсии);

Инвалидам II группы – 7 925,78 рублей (150 % от социальной пенсии);

Инвалидам III группы – 5 283,85 рублей (100 % от социальной пенсии).

3. Компенсация стоимости на проведение капитального ремонта жилых помещений в размере 100 тысяч рублей.

4. Выплаты ко Дню Победы, установленные для ветеранов Великой Отечественной войны. Дополнительно к выплате, которая предоставляется в соответствии с региональным законом в размере 7 тысяч рублей, будет выплачиваться еще одна выплата в размере 6 тысяч рублей.

5. Санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарственными препаратами, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков, льготы по медицинскому обслуживанию.

Для жителей осажденного Севастополя, не имеющих инвалидность, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг сохранены на уровне субъекта.

В соответствии с федеральным законом о ветеранах, льготы на жилищно-коммунальные услуги в размере 50% установлены только для тех жителей осажденного Севастополя, которые имеют инвалидность. Те жители, которые эту инвалидность не имеют, продолжат получать льготу в соответствии с региональным законодательством, – поясняет Галина Денкова.

Также жителям осажденного Севастополя гарантируется бесплатный проезд в городском общественном транспорте на региональном уровне.

Напомним, 22 декабря Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты».

Более пяти лет этот вопрос поднимался на уровне государства. В марте этого года Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к Президенту с этой инициативой.