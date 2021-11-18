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Местное Правительство поддержало проект бюджета Севастополя на 2022-2024 годы
фото: пресс-служба Правительство Севастополя

Местное Правительство поддержало проект бюджета Севастополя на 2022-2024 годы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:31 18.11.2021

В ходе заседания Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева поддержан проект бюджета Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Бюджет – это главный документ, на который ориентируются люди и благодаря которому видят, на что государство расходует средства. То, что мы обсуждаем сухими цифрами, достаточно сложно воспринимается людьми. Поэтому все позиции надо в максимально наглядной форме представить, чтобы предметно были видны статьи расходов и их объем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. 

Согласно документу, общий объем доходов в 2022 году составит 55,7 млрд рублей, из которых 21,5 млрд – налоговые и неналоговые поступления, 34,2 млрд рублей – безвозмездные поступления в бюджет. Общий объем доходов на плановый период 2023-2024 годов составит 59,1 млрд и 50,4 млрд рублей соответственно.

Как отметил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников, приоритетом при формировании проекта бюджета стало обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, прежде всего в социальной сфере.

Общий объем расходов в 2022 году составит 56,3 млрд рублей. Основной упор расходной части бюджета придется на финансовое обеспечение социально-культурного сектора – это образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения. Эти статьи расходов составляют почти 53% – 29,7 млрд рублей, — отмечает Алексей Плотников.  

Расходы на образование в 2022 году составят 10,5 млрд рублей. Средства направят на строительство новых объектов, горячее питание и подвоз учащихся, поддержку одаренных детей, пополнение учебного фонда и другие цели. В сфере здравоохранения в 2022 году на сумму порядка 8 млрд рублей построят новые медицинские объекты, закупят препараты, питание для беременных женщин и кормящих матерей, а также подарки новорожденным.

С 2022 по 2024 годы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан запланировано ежегодно около 8 млрд рублей: 7,9 млрд в 2022 году, 8,2 млрд в 2023 году и 7,6 млрд в 2024-м.

Социальное обеспечение включает в себя соцподдержку семей с детьми, поддержку граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, предоставление льготного проезда, улучшение жилищных условий, льготы и субсидии, а также страховые взносы, — говорит Алексей Плотников. 

На эти цели направят как региональные средства, так и федеральные в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Также крупные суммы, направляемые из федерального бюджета, будут израсходованы в рамках нацпроектов и федеральной целевой программы на ремонт и реконструкцию дорог, развитие социально-культурной сферы, реконструкцию водопроводов и газификацию.

В рамках бюджета на 2022 год запланирован дефицит в объёме 551 млн рублей. Источником покрытия дефицита станут неиспользованные остатки средств на начало года. В целом постепенно запланировано увеличение собственных доходов бюджета города за три года на 5 млрд рублей. В полном объеме обеспечены все социальные обязательства. Государственный долг в 2022 году и плановом периоде не планируется, — заключил Алексей Плотников. 

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что для покрытия дефицита бюджета необходимо искать другие источники.

Неправильно думать, что мы какую-то часть бюджета не исполним. Задача – покрыть дефицит бюджета за счет повышения эффективности расходов и оптимизации процессов, а не за счет неисполнения позиций. Будем на это нацеливаться, — поручил глава города.

В ходе заседания Правительства проект бюджета был одобрен. Как отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, оперативно будет собрана рабочая группа по проведению бюджетных слушаний.

Местное Правительство поддержало проект бюджета Севастополя на 2022-2024 годы

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