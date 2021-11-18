Местное Правительство поддержало проект бюджета Севастополя на 2022-2024 годы

В ходе заседания Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева поддержан проект бюджета Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Бюджет – это главный документ, на который ориентируются люди и благодаря которому видят, на что государство расходует средства. То, что мы обсуждаем сухими цифрами, достаточно сложно воспринимается людьми. Поэтому все позиции надо в максимально наглядной форме представить, чтобы предметно были видны статьи расходов и их объем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Согласно документу, общий объем доходов в 2022 году составит 55,7 млрд рублей, из которых 21,5 млрд – налоговые и неналоговые поступления, 34,2 млрд рублей – безвозмездные поступления в бюджет. Общий объем доходов на плановый период 2023-2024 годов составит 59,1 млрд и 50,4 млрд рублей соответственно.

Как отметил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников, приоритетом при формировании проекта бюджета стало обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, прежде всего в социальной сфере.

Общий объем расходов в 2022 году составит 56,3 млрд рублей. Основной упор расходной части бюджета придется на финансовое обеспечение социально-культурного сектора – это образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения. Эти статьи расходов составляют почти 53% – 29,7 млрд рублей, — отмечает Алексей Плотников.

Расходы на образование в 2022 году составят 10,5 млрд рублей. Средства направят на строительство новых объектов, горячее питание и подвоз учащихся, поддержку одаренных детей, пополнение учебного фонда и другие цели. В сфере здравоохранения в 2022 году на сумму порядка 8 млрд рублей построят новые медицинские объекты, закупят препараты, питание для беременных женщин и кормящих матерей, а также подарки новорожденным.

С 2022 по 2024 годы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан запланировано ежегодно около 8 млрд рублей: 7,9 млрд в 2022 году, 8,2 млрд в 2023 году и 7,6 млрд в 2024-м.

Социальное обеспечение включает в себя соцподдержку семей с детьми, поддержку граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, предоставление льготного проезда, улучшение жилищных условий, льготы и субсидии, а также страховые взносы, — говорит Алексей Плотников.

На эти цели направят как региональные средства, так и федеральные в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Также крупные суммы, направляемые из федерального бюджета, будут израсходованы в рамках нацпроектов и федеральной целевой программы на ремонт и реконструкцию дорог, развитие социально-культурной сферы, реконструкцию водопроводов и газификацию.

В рамках бюджета на 2022 год запланирован дефицит в объёме 551 млн рублей. Источником покрытия дефицита станут неиспользованные остатки средств на начало года. В целом постепенно запланировано увеличение собственных доходов бюджета города за три года на 5 млрд рублей. В полном объеме обеспечены все социальные обязательства. Государственный долг в 2022 году и плановом периоде не планируется, — заключил Алексей Плотников.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что для покрытия дефицита бюджета необходимо искать другие источники.

Неправильно думать, что мы какую-то часть бюджета не исполним. Задача – покрыть дефицит бюджета за счет повышения эффективности расходов и оптимизации процессов, а не за счет неисполнения позиций. Будем на это нацеливаться, — поручил глава города.

В ходе заседания Правительства проект бюджета был одобрен. Как отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, оперативно будет собрана рабочая группа по проведению бюджетных слушаний.