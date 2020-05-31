Металлический или пластиковый — какой водосток подходит к климату Севастополя

Кровельщики и строители знают: самые распространенные материалы, которые применяются для изготовления водостоков, — металл и пластик. Однако когда доходит до конкретных советов, мнения разделяются. С одной стороны прочность металла, с другой — лёгкость и простота пластика. Особенно сложно выбрать материал для переменчивого приморского климата Гераклейского полуострова.

Если и у вас возникли такие трудности, менеджер компании «Кровля-Про» подробно расскажет чем отличаются современные водостоки из металла и пластика и какой вариант лучше выбрать в условиях Севастополя.

Особенности металлических кровельных отливов

Различают 2 категории водостоков из стали:

оцинкованные;

водостоки из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием.

Оцинкованная сталь — традиционный материал для изготовления труб и желобов. Не так давно водоотливы из оцинковки были на 95% крыш города-героя, однако теперь они применяются в строительстве всё реже. Главная причина — срок службы, шум и малопривлекательный вид. Привычные оцинкованные желоба и трубы сменили высокотехнологичные изделия с цветным полимерным покрытием, которые лучше выглядят, дольше служат.

Вторая категория водоотливов пользуется большей популярностью у застройщиков. Продукция с защитным полимерным покрытием сочетает внешнюю привлекательность, относительно невысокую стоимость и эксплуатационные характеристики. Полимеры + оцинковка надежно защищают металлическое изделие от коррозии. Количество цветов покрытия ограничено только фантазией и шкалой RAL. Водосток с покрытием устойчив к солнечным лучам, механическим воздействиям и агрессивным средам. Для Севастополя с его воздухом, насыщенным морской солью, большим числом солнечных дней в году и температурными перепадами в летний и зимний период этот вариант кровельных отливов подходит лучше, чем стандартное оцинкованное покрытие без дополнительного защитного слоя из полимеров.

Водосток из пластика

Отливы, выполненные из ПВХ, появились на полуострове в 2005 году. За 15 лет эксплуатации пластик хорошо показал себя в переменчивом крымском климате.

Компания «Кровля-Про» продаёт как отдельные части водосточных систем (желоба, трубы, колена, заглушки, крепления) так и готовые комплекты для скатов. Каталог продукции с отзывами и прайсом смотрите на сайте магазина.

Наши заказчики выбирают пластиковые водостоки благодаря таким преимуществам:

прочность на изгиб и излом;

долговечность;

химическая нейтральность;

разнообразный размерный ряд;

большое количество аксессуаров и комплектующих;

устойчивость к коррозии — такие отливы подходят для крыш строений на берегу моря;

простота ремонта или замены отдельных частей.

Загрязнения не задерживаются на гладкой пластиковой поверхности, поэтому водоотлив из поливинилхлорида надолго сохраняет привлекательный и аккуратный вид. Мы не рекомендуем покупать дешевую ПВХ-систему на строительных рынках и в супермаркетах. Севастополь — южный город, но снегопады здесь тоже бывают, оледенение водостоков в зимнее время — частое явление. Дешевый, а поэтому непрочный, материал зимой может треснуть или сломаться.

Фирменные изделия, помимо винила, содержат стабилизирующие соединения, которые защищают водосток от ярких лучей солнца. Благодаря специальным присадкам, поливинилхлорид не боится разрушающего ультрафиолетового излучения. Водоотлив из этого материала держит форму, не деформируется под палящим южным солнцем. Особое закругление с внешней стороны жёлоба позволяет надежно зафиксировать его в креплениях и одновременно с этим служит ребром жесткости. Таким отливам не страшны ни ливни, ни снеговые нагрузки.

Пластик vs металл: что лучше?

Рассмотрим сильные и слабые стороны водоотводящих систем: металлической с оцинковкой и полимерным покрытием и пластиковой.

К достоинствам первого варианта относят:

устойчивость к механическим нагрузкам;

стойкость к УФ-излучению, осадкам;

разнообразие цветов покрытия.

Что же касается пластика, то он не всегда справляется с наледью и снегом. Это касается дешевых сортов ПВХ. Поэтому для большей прочности конструкции рекомендуется использовать крепления через каждые 0,6 м. Если речь идет о металлической системе, крюки монтируют реже: через 0,7-0,8 м. Качественный поливинилхлорид лишен этого недостатка и выдерживает большие нагрузки.

Однако водоотлив из поливинилхлорида имеет свои достоинства:

простота монтажа;

универсальность;

не шумит под каплями проливного дождя.

Для разрезания трубы и желоба достаточно обычной ножовки. Отдельные элементы стыкуются и соединяются между собой без клея, с помощью резиновых уплотнителей. Водоотвод получается тихий и компактный. Пожалуй, это одни из главных достоинств пластика. Стальные системы нельзя использовать с современными кровельными материалами, например, мягкой черепицей, ондулином (еврошифером) и другими покрытиями из битума. В этом случае пластик незаменим. Это объясняется тем, что вещества, которые выделяются при нагревании битумной черепицы, ускоряют процессы коррозии металла (особенно уязвимы места на стыках или поврежденных участках).

Конечный выбор — металл или пластик — зависит от предпочтений покупателя. Менеджеры компании «Кровля-Про» советуют приобретать пластиковые отливы. Для севастопольского климата они подходят лучше, чем недолговечная и капризная оцинкованная сталь. Все виды желобов, труб, комплектующих и креплений водостоков из пластика вы найдёте на сайте магазина. Расчёт комплектующих — бесплатно!