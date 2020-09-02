Метатель копья из Сак Евгений Брюшенко – взял «серебро» первенства России

Более 400 спортсменов приняли участие в главном легкоатлетическом старте для юниоров и юниорок до 20 лет – первенстве России, которое состоялось в Брянске на стадионе «Десна».

Бороться за медали на беговые дорожки и в сектора вышли и сильнейшие крымские легкоатлеты. В активе наших юниоров серебряная медаль, личные рекорды и «бронза» в командном зачете, — цитирует «Крымский спорт» пресс-службу Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Серебряным призером первенства России в метании копья среди юниоров стал кандидат в мастера спорта Евгений Брюшенко (Саки, тренеры – Николай и Надежда Тимошенко) с результатом 62,45 м.

Два личных рекорда установил на этих соревнованиях евпаторийский спринтер, кандидат в мастера спорта Иван Цолин (тренер – Тарас Кудря). Пятый результат Иван показал на дистанции 100 м – 11,02 сек. и занял 8-е место на дистанции 200 м – 22,58 сек.

Финалистами первенства страны стали воспитанники тренера Арсена Мустафаева, кандидаты в мастера спорта из Сак Иван Панфилов – 5-е место в беге на 110 м с барьерами, 14,97 сек. и Александр Кадуха – 6-е место в прыжках в длину, 7,11 м.

Также свои лучшие результаты показали кандидат в мастера спорта Тимур Фурса (Ялта, тренер – заслуженный тренер СССР Алексей Дубовик) – 6-е место в беге на 400 м, 48,27 сек. и симферополец Николай Беркунов (тренер – заслуженный тренер Светлана Селицкая), 7-й результат в беге 110 м с барьерами – 15,33 сек.

В эстафете 4х400 м наши спортсмены – Иван Цолин, Николай Беркунов, Никита Чернов (Симферополь, тренер – Евгений Дерюгин) и Тимур Фурса финишировали седьмыми – 3.23,89 мин.

По сумме набранных очков сборная Крыма заняла третье место среди команд первой лиги – 143 очка, тем самым наши спортсмены получили право в следующем летнем первенстве России среди юниоров до 20 лет выступать в высшей лиге.

фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики