Метеостанции Крыма отключили от европейских баз метеоданных

Государства, члены Еврометстата, решили ограничить доступ Крыма и России к спутниковым данным. Организация также прекратила сотрудничество с Росгидрометом по обмену данными и обучению. Решения приняты в соответствии с санкциями, введенными государствами-членами и международными партнерами.

Глава Минприроды Александр Козлов сказал, что у страны есть на орбите своя группировка метеоспутников, а с февраля прошлого года работает «Арктика-М», так что ничего страшного. Они хотели нас ослабить? Они сделали нас сильнеметеоданныхе!», — отмечает «Комсомольская правда» .



В Крыму прогнозы погоды также остаются вне угрозы. На территории полуострова работают 24 метеостанции. Они находятся в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялте, в Севастополе и Симферополе. Базируются метеостанции также на плато Ай-Петри, Ангарском перевале, Карадаге и сёлах Ишунь, Клепинино, Мысовое, Владиславовка, Почтовое, Нижнегорское, Опасное, Раздольное и пгт Никита.

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