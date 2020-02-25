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Между Краснодаром и Керчью будет новая трасса. Ценой в 60 миллиардов рублей
Фото: РИА Новости

Между Краснодаром и Керчью будет новая трасса. Ценой в 60 миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:10 25.02.2020

Росавтодор планирует до 2025 года направить на строительство первого участка скоростной автомагистрали между Краснодаром и Керчью 59,2 млрд. рублей.

Как сообщает «Интерфакс», Федеральное казенное учреждение «Упрдор «Тамань» (структура Росавтодора) объявило электронный аукцион на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, первый этап». Максимальная цена контракта установлена в размере 59,193 млрд. рублей, включая НДС в размере 20%. Источник финансирования – федеральный бюджет.

В рамках проекта планируется построить участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 км категории 1Б со сроком вода в эксплуатацию в 2024 году. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км в час. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта, итоги планируется подвести 17 марта.

Первый этап строительства запланирован от Крымского моста, через хутор Белый до Славянска.

Ранее сообщалось, что Росавтодор ведет строительство новых и реконструкцию уже действующих участков трассы «Новороссийск – Керчь». Работы направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.

Между Краснодаром и Керчью будет новая трасса. Ценой в 60 миллиардов рублей

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