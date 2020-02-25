Между Краснодаром и Керчью будет новая трасса. Ценой в 60 миллиардов рублей

Росавтодор планирует до 2025 года направить на строительство первого участка скоростной автомагистрали между Краснодаром и Керчью 59,2 млрд. рублей.
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В рамках проекта планируется построить участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 км категории 1Б со сроком вода в эксплуатацию в 2024 году. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км в час. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта, итоги планируется подвести 17 марта.
Первый этап строительства запланирован от Крымского моста, через хутор Белый до Славянска.
Ранее сообщалось, что Росавтодор ведет строительство новых и реконструкцию уже действующих участков трассы «Новороссийск – Керчь». Работы направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.