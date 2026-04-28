Между Москвой и Симферополем снова курсируют поезда "Таврия"
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:58 28.04.2026

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) восстановил курсирование круглогодичного поезда «Таврия» между Москвой и Симферополем. Первый рейс отправился 27 апреля, сообщили в компании.

«Гранд сервис экспресс» восстановил курсирование круглогодичного поезда №97/98 «Таврия» Москва — Симферополь. 27 апреля он отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала Москвы в Крым, — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что одноэтажный поезд будет курсировать ежедневно. Он отправляется из Москвы в 00:55 и прибывает в Симферополь на следующие сутки в 18:10. Маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. В Крыму он останавливается в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.

В обратном направлении поезд отправляется в 01:25 и прибывает в Москву на следующий день в 14:26. В состав поезда включены вагон-ресторан, плацкартные и купейные вагоны. Продажа билетов открывается за 90 суток.

источник: ТАСС

