Между прочим… на Камчатке и Чукотке уже приступили к подсчету голосов

Голосование на востоке страны завершено.

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе завершился основной день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Избирательные комиссии субъектов подводят предварительные итоги подсчета голосов.

Избирательная комиссия Камчатского края предприняла все меры для того, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и, конечно, был легитимным, — рассказала председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Процесс будет идти непрерывно до установления результатов.

Предварительные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября, — отметила председатель краевого Избиркома.

Напомним, по решению Центральной избирательной комиссии для обеспечения безопасности процедуры голосования и сохранения здоровья граждан выборы проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Выборы депутатов Государственной Думы на Дальнем Востоке проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Избирательные участки были обеспечены антисептиками и термометрами. Средства индивидуальной защиты выдавали как членам УИК, так и голосующим. На полу была нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Столы, за которыми располагались члены УИК, находились на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Потоки голосующих разделили: вход на участки находился с одной стороны здания, выход — с другой. Для отдельных групп граждан было организовано голосование на дому.

Ну а в Крыму голосование еще продолжается, участки закроются в 20:00. Пока же общая явка избирателей на трех республиканских округах превысила 40%. «Перевалит» ли за отметку 50%? Все зависит от активности крымчан.