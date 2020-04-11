Междугородних троллейбусов «Симферополь-Алушта» и «Алушта-Ялта» станет чуть больше

Министерство транспорта РК приняло решение об увеличении количества троллейбусов на междугородних маршрутах «Симферополь-Алушта» и «Алушта-Ялта».
Решение принято в связи с большим количеством обращений от граждан и востребованностью маршрутов. Новый график движения будет введен с воскресенья, 12 апреля. Отметим, это по-прежнему ТОЛЬКО утренние и вечерние рейсы.
Утренний график:
— отправление из Симферополя в Алушту в 5:30; 6:00; 7:20; 8:00;
— отправление из Алушты в Симферополь в 5:30; 6:10; 7:20; 7:50;
— отправление из Алушты в Ялту в 6:20; 6:55; 7:30; 8:00;
— отправление из Ялты в Алушту в 6:10; 6:40; 7:40; 8:10.
Вечерний график:
— отправления из Симферополя в Алушту в 17:30; 18:00; 19:20; 20:00;
— отправление из Алушты в Симферополь в 17:30; 18:10; 19:20; 19:50;
— отправление из Алушты в Ялту в 17:00; 18:20; 19:10; 20:00;
— отправления из Ялты в Алушту в 17:00; 18:10; 18:40; 20:10.
Билеты на данные рейсы продаются у водителей троллейбусов.