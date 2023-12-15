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Международная выставка-форум «Россия» отметила День Республики

Международная выставка-форум «Россия» отметила День Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:56 15.12.2023

В  рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, особенное внимание уделяется Дню Республики Крым. Студенты из Крыма активно принимают участие на международной площадке, представляя свой регион в контексте выставочной формы. Техническое обеспечение деятельности выставки осуществляется крымской молодежью.

На мероприятии присутствовали представители региона: Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Прошла встреча с крымской молодежью, где студенты смогли задать вопросы лично Сергею Валерьевичу.

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Этот день становится не только показателем активного участия Крымских студентов в международных форумах, но и знаковым событием, подчеркивающим единство и разнообразие культурных аспектов в составе России.

Участвовать командой активистов студенческих отрядов Республики Крым в Международной выставке-форуме «Россия» в этот День Республики Крым было поистине волнующим опытом. Видеть, как наш регион представлен на международном уровне, наполнило меня гордостью. Обмен идеями с разными культурами и национальностями создал уникальную атмосферу взаимопонимания. Сегодня мы не только представляем Крым, но и строим мосты дружбы, отражая разнообразие России в ее величии на этой выставке, — рассказала Яна Чудинова, командир студенческого педагогического отряда «Фурия».

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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