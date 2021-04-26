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Международные экономические форумы в Ялте и Санкт-Петербурге в этом году состоятся
Фото: пресс-служба ПМЭФ

Международные экономические форумы в Ялте и Санкт-Петербурге в этом году состоятся

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:06 26.04.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал поездку крымской делегации на Петербургский международный экономический форум.

Крымская делегация планирует принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, уже готовится стенд с соответствующими проектами, должностные лица также ведут активную подготовку к форуму совместно с бизнесменами, — сказал Аксёнов.

Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2-5 июня.

Оргкомитет Форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые  тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ, – заявил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. 

Форум в северной столице станет главным экономическим событием лета, а осенью гостей из российских регионов и других стран примет Ялта.

Глава РК Сергей Аксёнов, в частности, сегодня сказал, что Ялтинский международный экономический форум с участием зарубежных делегаций, инвесторов планируется провести в начале ноября 2021 года.

Международные экономические форумы в Ялте и Санкт-Петербурге в этом году состоятся

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