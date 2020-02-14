Международный день дарения книг крымские студотряды отметили акцией

В Республике Крым по инициативе студенческих отрядов Республики Крым уже во второй раз состоялась добровольческая акция «Подари книгу ребёнку», приуроченная к Международному дню дарения книг.

Акция направлена на развитие добровольчества, пополнение фондов библиотек детских домов и удаленных сельских поселений, и призвана прививать любовь к чтению. Присоединиться к ней мог каждый желающий. Необходимо было найти любимую детскую книгу в хорошем состоянии, написать в ней самые теплые пожелания, и принести ее организаторам акции. На протяжении двух месяцев усилиями студотрядовцев со всех уголков полуострова были собраны книги для ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2» и воскресной школы, расположенной в с.Огневое Сакского района, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

В рамках акции было собрано более тысячи книг, снято более 10 призывающих к акции роликов, проведены 2 радиоэфира, исписано более 10 ручек на самые искренние пожелания детям, и объединены сотни неравнодушных к акции крымчан.

У студотрядов есть традиция: накануне Дня российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, проводить добровольческие акции в своих регионах. Одной из таких добровольческих инициатив в прошлом году в Республике Крым стала акция «Подари книгу ребенку». И приурочена она была к 14 февраля. Не все пока знают, что эта дата является Международным днем дарения книг. И бойцы крымских студотрядов решили об этом рассказать максимально большому количеству людей. И к приятному удивлению для нас организация и проведение акции в прошлом году нашли свою поддержку у многих крымчан. Вдвойне приятно, что уже в этом году количество участников акции и количество собранных книг стало еще больше. К акции присоединялись семьи, организации, ведомства, школы. Искренне благодарны всем откликнувшимся и неравнодушным. Уверены, что переданные Вами книги принесут новые знания и пользу подрастающему поколению, — рассказал об акции командир Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Владимир Кайданский.

Во время акции мы столкнулись просто с огромным количеством неравнодушных крымчан, которые с большим энтузиазмом поддержали нашу инициативу. К нам обращались и высокие должностные лица, и студенты, и школьники, руководства школ и вузов Республики Крым. Мы искренне благодарны всем участникам акции. Общение добровольцев, отзывы крымчан об акции и, самое главное, блеск в глазах детей, которым подарили собранные книги, заряжает энергией и желанием делать добрые дела на благо Крыма и крымчан, – рассказала организатор акции Елена Андрущак.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»