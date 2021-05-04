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Международный форум друзей Крыма пройдет в ноябре этого года в Ялте
Фото: rk.gov.ru

Международный форум друзей Крыма пройдет в ноябре этого года в Ялте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:46 04.05.2021

В рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в ноябре будет проведен Международный форум друзей Крыма, передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя РК при Президенте РФ Георгия Мурадова.

Форум друзей Крыма мы планируем провести в рамках Ялтинского международного экономического форума. Пока говорить о возможных вопросах для обсуждения и формате проведения преждевременно, – приводит слова Мурадова РИА Новости.

Первый Международный форум друзей Крыма прошел в Ялте в 2017 году. Тогда была создана международная ассоциация «Друзья Крыма», члены которой приняли воззвание-декларацию о необходимости нормализации отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию тогда вошли представители более 30 государств.

Международный форум друзей Крыма пройдет в ноябре этого года в Ялте

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