Международный форум друзей Крыма пройдет в ноябре этого года в Ялте

В рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в ноябре будет проведен Международный форум друзей Крыма, передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя РК при Президенте РФ Георгия Мурадова.

Форум друзей Крыма мы планируем провести в рамках Ялтинского международного экономического форума. Пока говорить о возможных вопросах для обсуждения и формате проведения преждевременно, – приводит слова Мурадова РИА Новости.

Первый Международный форум друзей Крыма прошел в Ялте в 2017 году. Тогда была создана международная ассоциация «Друзья Крыма», члены которой приняли воззвание-декларацию о необходимости нормализации отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию тогда вошли представители более 30 государств.