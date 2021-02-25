Международный конкурс красоты и таланта «Миссис 2021» приглашает участников

Международный конкурс красоты и таланта «Миссис 2021» пройдет в южной столице России – городе Сочи c 12 по 28 мая 2021 года.



За корону международного конкурса красоты и таланта будут «бороться» женщины в возрасте от 30 лет. Это жительницы не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Они имеют активную жизненную позицию, собственный бизнес или работают по найму и занимаются благотворительностью. Женщины разных национальностей и культур встретятся на конкурсе. И главный бонус проекте это не корона, а возможность получить новый опыт и знания от профессионалов имидж индустрии, возродить свой внутренний источник света и продемонстрировать результат компетентному жюри! — отмечают в пресс-службе оргкомитета события.

Две конкурсных недели участников и амбассадоров ждет концентрация интересных событий: дефиле с демонстрацией народных костюмов и одежды российских и зарубежных дизайнеров, творческие номера, общение в кругу интересных женщин со всего мира, выездные мероприятия, впечатления от выступлений и подарки.

Гала-шоу поставлено профессиональными режиссерами и хореографами. В рамках благотворительных мероприятий проекта 22 мая состоится Fashion показ международных дизайнеров одежды, после которого часть средств будет передана в благотворительный фонд.

Конкурс МИССИС – это не просто попытка сократить расстояние между женщинами разных стран, но возможность наладить каналы взаимоотношений в бизнесе и благотворительности. Уверена, это будет уникальный опыт обмена в сфере культуры, творчества и организации фестивальных и конкурсных мероприятий, — говорит директор конкурса Алиса Мартопляс.