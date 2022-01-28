Международный аэропорт «Симферополь» подготовил инвесторам участки под гостиницу и бизнес-центр

Концепция развития международного аэропорта «Симферополь» предполагает строительство гостиницы, бизнес-центра, а также индустриального парка на земельных участках возле нового аэровокзала. Поиск инвесторов для реализации проекта уже начался.

Согласно мастер–плана аэропорта, рядом с пассажирским терминалом выделены участки для строительства первой очереди полноформатного отеля средней ценовой категории на 150-200 номеров не ниже уровня три звезды, с возможностью реализации второй очереди на 100-150 номеров. В гостинице должны быть предусмотрены номера различной категории, ресторан, термальный комплекс, а также помещения для проведения конференций и семинаров. Рядом с гостиницей отведен участок для строительства бизнес-центра, общей площадью 10 тыс. кв. метров. Все объекты будут реализовываться в единой архитектурной концепции с пассажирским терминалом, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Под индустриальный парк подготовлен земельный участок на территории которого планируется разместить логистический центр с авиационно–грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также производственное здание с цехом бортового питания. Общий земельный банк проекта насчитывает 20 гектар подготовленной к строительству территории. К участку уже подведены необходимые инженерные коммуникации.

Концепция развития аэропорта «Симферополь» предполагает переход к формату аэропорт-сити — территории с отелями, торговыми и бизнес-центрами, развлекательными, выставочными и спортивными объектами. Реализация плана позволит превратить территорию главной воздушной гавани Крыма в дополнительную экономическую точку роста для всего региона и деловой центр Крыма.

Справка:

Аэропорт «Симферополь» основан в 1936 году. На протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. В мае 2019 года международному аэропорту «Симферополь» присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

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