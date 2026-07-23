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В Ялте открылась фотовыставка «Крым» к Международному дню фотографа
Фото: Вадим Зюзин, источник - Московский комсомолец Крым

Международный день фотографа: в Ялте открылась фотовыставка «Крым»

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:45 23.07.2026

В Ялтинском центре культуры открылась фотовыставка «Крым» Народного фотоклуба «Ялта», приуроченная к Международному дню фотографа. Об этом сообщил руководитель фотоклуба Вадим Зюзин.

По его данным, открытие состоялось 17 июля, а участники представили работы на тему крымского пейзажа, поражающего многообразием и красочностью растительных и ландшафтных форм.

Мероприятие открыла заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», депутат Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина, отметившая творческую активность фотоклуба и особую любовь его участников к родному краю. Также гостям показали музыкальные слайд-фильмы, созданные из работ фотографов клуба, а поэтесса Людмила Кулик-Куракова прочла стихотворения, посвящённые крымской природе.

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источник: Московский комсомолец Крым

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