Международный открытый конкурс на создание арт-объекта в Балаклаве. Призовой фонд — 700 тысяч рублей

Винодельня «Золотая Балка» при поддержке Музея русского импрессионизма объявляет международный открытый конкурс на создание арт-объекта в Балаклаве (Крым, Севастополь) и приглашает к участию художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров. Осенью работа победителя будет установлена при въезде Балаклаву и станет символом города. Призовой фонд составит 700 000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются с 14 февраля по 1 мая 2022 года. Актуальное искусство в данном проекте призвано передать уникальность места и при этом обогатить его современными смыслами, стать символом пространства и точкой массового притяжения. Конкурсная работа может быть выполнена в разных видах и жанрах: монументальное искусство, абстрактная скульптура, лэнд-арт, медиа объект или интерактивная инсталляция, — поясняют организаторы.

Задачи конкурса:

Привлечь художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров к созданию знакового объекта искусства в живописном ландшафте при въезде в город Балаклава.

Создать площадку для свободного обмена идеями, опытом и решениями для воплощения проекта, который отвечает последним тенденциям в области актуального искусства.

Наладить диалог между художниками, туристами и жителями города.

Предмет конкурса / конкурсные работы:

Предметом конкурса является проект арт-объекта — малой архитектурной формы или скульптурно-пространственного произведения (инсталляция, скульптура).

Период проведения конкурса:

14 февраля — 1 мая — прием заявок

25 мая — объявление результатов конкурса

Начало июня — церемония награждения победителей

Конец августа — производство и/или доставка работы для установки в Балаклаве

До 1 октября — торжественное открытие объекта в Балаклаве.

Жюри конкурса:

Снежанна Георгиева, совладельца винодельни «Золотая Балка»

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели

Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма

Александр Цимайло, архитектор

Николай Ляшенко, архитектор

Олег Репин, винодел.

Награды:

Главный приз конкурса — денежное вознаграждение в размере 500 000 рублей и заказ на изготовление арт-объекта

Второй приз — 100 000 рублей

Третий приз — 50 000 рублей

Специальный приз — 50 000 рублей.

Заявки на участие принимаются по адресу: Konkurs@zolotaiabalka.com , а также в директ Instagram: @art_balaklava

Справки по телефону: +74952554470

Подробности и технические требования размещены на официальной странице конкурса https://zolotaiabalka.ru/publicarta/ .

Организаторы:

«Золотая Балка» — одна из ведущих виноделен Крыма, которая делает вина из собственного винограда, выращенного в Севастопольском терруаре. Компания курирует проекты в области культурных инициатив: проводит музыкальные фестивали, является партнером самых известных театров России. Эта деятельность способствует задаче включения Крым и Севастополя в общий актуальный контекст, помогает раскрыть уникальность истории и культуры этого региона. Созидание и осмысленное изменение среды вокруг является приоритетным направлением развития туристического направления винодельни.

Музей русского импрессионизма — частный музей русского искусства конца XIX — первой трети XX века. В постоянной экспозиции наряду с картинами Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря встречаются произведения мастеров, которых многие могут открыть для себя впервые. Персональные и тематические временные выставки привлекают внимание как специалистов, так и широкой публики. Специальные программы включают инклюзивные образовательные и развлекательные мероприятия. Ежегодно Музей русского импрессионизма принимает более 200 000 гостей и входит в Топ-20 самых посещаемых художественных музеев Москвы и Петербурга. — частный музей русского искусства конца XIX — первой трети XX века. В постоянной экспозиции наряду с картинами Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря встречаются произведения мастеров, которых многие могут открыть для себя впервые. Персональные и тематические временные выставки привлекают внимание как специалистов, так и широкой публики. Специальные программы включают инклюзивные образовательные и развлекательные мероприятия. Ежегодно Музей русского импрессионизма принимает более 200 000 гостей и входит в Топ-20 самых посещаемых художественных музеев Москвы и Петербурга.

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