Международный женский день 8 Марта в крымском чрезвычайном ведомстве

Традиционно, в преддверие 8 Марта, сотрудниц Главного управления МЧС России по Республике Крым торжественно встретили офицеры. Девушкам вручили цветы и поздравили с наступающим праздником.

В продолжение праздничного дня в актовом зале состоялось торжественное собрание. Начальник ГУ МЧС России по РК Аркадий Ожигин выступил с поздравительным словом:

Сегодня в преддверие весеннего праздника особую благодарность выражаю за ваш вклад в общее дело прекрасной половине дружного коллектива Главного управления МЧС России по Республике Крым. Вы разделяете тяготы службы, проявляете храбрость и вдохновляете на подвиги. Достигая профессиональных вершин, Вы не перестаете быть женственными и заботливыми!

Начальник Главного управления наградил сотрудниц за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм ведомственными медалями, знаками отличия и благодарностями МЧС России. Кроме этого были присвоены очередные звания.

Женщинам МЧС России удается гармонично сочетать в себе силу и мужество с обаянием и нежностью, а праздник 8 Марта дарит еще одну возможность выразить слова восхищения и благодарности за это уникальное умение.

Этот день, всем без исключения, подарил добрые эмоции, теплые слова, искренние улыбки и праздничное настроение.