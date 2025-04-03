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Межевание земельных участков в Севастополе теперь обязательная процедура
фото: pxhere.com

Межевание земельных участков в Севастополе теперь обязательная процедура

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:13 03.04.2025

В Севастополе вступили в силу новые правила регистрации сделок с земельными участками, которые делают процедуру межевания участков обязательной. Теперь отсутствие установленных границ земельного участка является основанием для приостановки учетно-регистрационных действий. Это касается сделок купли-продажи, аренды, дарения и даже наследования.

Напоминаю жителям Севастополя, что основания для приостановления учетно-регистрационных действий пополнились двумя новыми основаниями. Первое – это отсутствие установленных границ земельного участка, в отношении которого осуществляется сделка. И второе – это отсутствие установленных границ земельного участка, если на нем расположено здание, объект незавершенного строительства или сооружение, которые являются предметом сделки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артема Фадеева.

Для совершения любого рода сделок с земельными участниками необходимо производить межевание. Исключение составляют лишь случаи установления сервитута или снятия с кадастрового учета объектов недвижимости, прекративших свое существование.

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Новые правила особенно актуальны для земельных участков, предоставленных до 2014 года.

Речь идет о земельных участках, которые были предоставлены гражданам именно до 2014 года. Тогда земельные участки предоставлялись по схемам и имели лишь декларированную площадь земельного участка, без координат границ, – сообщил Артем Фадеев.

Для подготовки межевого плана об уточнении границ земельного участка,необходимо обратиться к кадастровым инженерам.

Для выбора кадастрового инженера можно воспользоваться порталом Севреестра, где представлен рейтинг специалистов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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