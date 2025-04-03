Межевание земельных участков в Севастополе теперь обязательная процедура

В Севастополе вступили в силу новые правила регистрации сделок с земельными участками, которые делают процедуру межевания участков обязательной. Теперь отсутствие установленных границ земельного участка является основанием для приостановки учетно-регистрационных действий. Это касается сделок купли-продажи, аренды, дарения и даже наследования.

Напоминаю жителям Севастополя, что основания для приостановления учетно-регистрационных действий пополнились двумя новыми основаниями. Первое – это отсутствие установленных границ земельного участка, в отношении которого осуществляется сделка. И второе – это отсутствие установленных границ земельного участка, если на нем расположено здание, объект незавершенного строительства или сооружение, которые являются предметом сделки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артема Фадеева.

Для совершения любого рода сделок с земельными участниками необходимо производить межевание. Исключение составляют лишь случаи установления сервитута или снятия с кадастрового учета объектов недвижимости, прекративших свое существование.

Новые правила особенно актуальны для земельных участков, предоставленных до 2014 года.