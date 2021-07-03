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МФЦ разъясняет информацию о работе центров и офисов «Мои Документы» в Крыму

МФЦ разъясняет информацию о работе центров и офисов «Мои Документы» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 20:41 03.07.2021

Все центры «Мои Документы» Крыма работают в штатном режиме.

ГБУ РК «МФЦ» сообщает, что все центры «Мои Документы» Крыма работают в штатном режиме. Однако необходимо различать центры и офисы (ТОСП) «Мои Документы».

Так, центры «Мои Документы» являются большими, оформленными в едином фирменном стиле подразделениями ГБУ РК «МФЦ», находящимися во всех крупных населенных пунктах Крыма. При этом офисы (ТОСП) «Мои Документы» — это территориально обособленные структурные подразделения, находящиеся в сельских поселениях.

Временное закрытие ряда офисов (ТОСП) «Мои Документы», утвержденное Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У (с изменениями и дополнениями), не влияет на работу центров. Центры «Мои Документы» продолжат прием заявителей по предварительной записи и обеспечат предоставление государственных и муниципальных услуг жителям Республики Крым.

По информации пресс-службы ГБУ РК «МФЦ»

МФЦ разъясняет информацию о работе центров и офисов «Мои Документы» в Крыму

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