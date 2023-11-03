МФК «Триад-SOAK» из Симферополя одержал дебютную победу в чемпионате России по футболу 8х8

Симферопольский МФК «Триад-SOAK» с победы стартовал на проходящем в Сочи чемпионате России по футболу в формате 8х8.

Вчера, 2 ноября, в рамках группового этапа соревнований (группа 32) в дневном матче команда Игоря Манько взяла верх над «Медиконом» из Хакасии – 3:1 (дубль в активе Дживана Геворгяна, еще один мяч на счету Николая Коростина). А вот в вечернем поединке (под моментами проливным дождем) симферопольцы, к сожалению, уступили «Слабым» из Краснодарского края – 0:2. Слабый соперник, конечно, только по названию – его основу составляют ветераны московского «Спартака» (во главе чемпионом России в большом футболе Андреем Ещенко, действующим полузащитником «Спартака» и сборной России Данилом Пруцевым, экс-игроком сборной России по мини-футболу Олегом Канивцом и рядом других) и выпускники Академии футбола ФК «Краснодар», — сообщает «Крымский спорт».

Положение команд в группе 32: «Слабые» и МФК «Триад-SOAK» – по 3 очка (после 1 игры), «Медикон» – 0 (1).

В 1/32 финала выходят две команды из этой группы. «Триадовцы» практически гарантировали себе участие в плей-офф, хотя давайте все-таки дождемся, чем завершится сегодня, 3 ноября, заключительный поединок «Медикон» – «Слабые».

Севастопольский «Спартак» в группе 26 уступил вчера «РосОхране» из Санкт-Петербурга» – 0:3. Сегодня в 14.00 севастопольцы сыграют с «Улан-Удэ Сити» (Бурятия).

Положение команд в группе 26: «РосОхрана» – 6 очков (после 2 игр), «Улан-Удэ Сити» и «Спартак» – 0 (1).

источник: «Крымский спорт»