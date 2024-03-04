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Мичман Зверев. Когда-нибудь именем героя СВО в Севастополе назовут улицу

Мичман Зверев. Когда-нибудь именем героя СВО в Севастополе назовут улицу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:05 04.03.2024

В субботу в Севастополе простились с героем СВО — гвардии мичманом Вячеславом Зверевым.

Вячеслав Сергеевич Зверев родился в Севастополе в семье военнослужащего. Вместе с семьей сменил несколько мест жительства — учился в школе в Кронштадте, Североморске, окончил школу в Кирове. После школы некоторое время учился в финансово-экономическом институте, но т. к. всегда мечтал о военной службе, пошел служить. Срочную службу Вячеслав служил в Новороссийской ВМБ, затем окончил школу мичманов в Севастополе и продолжил службу в частях и соединении ракетных катеров ЧФ. Был патриотом России, активно поддержал события Русской весны. В конце 2023 года подписал новый контракт с ВС РФ и был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мичман Зверев геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе Новомихайловки ДНР.

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Мичман Зверев. Когда-нибудь именем героя СВО в Севастополе назовут улицу

Будем помнить нашего героя!

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